Трус, делающий из себя непобедимого: экс-чемпион рассказал, почему Фьюри избегает боя с Усиком

Александр Усик в ночь с 26 на 27 августа защитил свои чемпионские титулы в бою против Даниэля Дюбуа. После этого снова возобновились разговоры об организации поединка за абсолютного чемпиона.

Как и прежде, Тайсон Фьюри валяет дурака в соцсетях, но не дает согласие на сражение. Он публично оскорбляет украинца и считает, что ему не нужен этот поединок, несмотря на то, что британец владеет лишь 1 поясом (WBC) в отличие от Александра Усика, чемпиона сразу по трем версиям (WBA, WBO и IBF).

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Фьюри боится проиграть Усику

Своим мнением по поводу потенциального боя поделился бывший чемпион мира в легкой весовой категории Рэй "Бум Бум" Манчини. Он заявил, что считает украинца фаворитом противостояния.

Фьюри – это большой сильный парень, который может двигаться. Я никогда не был фаном Фьюри в том смысле, что он является отличным бойцом. Нет. Он избил Уайлдера, но Деонтей – это большой панчер, который не делает особенно много другого. Усик имеет высокий боксерский IQ. У этого парня отличная карьера в любителях. Он знает, как драться с большими соперниками. Я выбираю его победителем. Полагаю, он организует Фьюри проблемы и побьет его,

– заявил Манчини.

Однако, по мнению американца, который по окончании карьеры стал актером и продюсером многих фильмов, бой не состоится, ведь Тайсон Фьюри понимает все риски, которые может принести поражение от Александра Усика.

"Но я вижу, что этот поединок не состоится. Если бы Фьюри не считал Усика головной болью для себя, он бы согласился на бой за минуту. Он бы сказал – давай организуем этот бой за звание абсолюта. А на это и намека нет", – сказал Рэй.