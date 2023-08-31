Во время поединка во Вроцлаве Даниэль Дюбуа нанес удар ниже пояса, после которого Александр Усик оказался на канвасе. "Цыганский король" решил посмеяться с момента, состоявшегося в пятом раунде.

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Цирк уехал, клоуны остались

Эпатажный британец опубликовал фото, на котором натянул шорты выше линии пояса и отметил в публикации Усика. Лицо "Жадного пуза" буквально светилось от удовольствия из-за такой шутки.

Фьюри порадовался победе Усика / twitter.com/Tyson_Fury

Александр Усик тоже отреагировал на шутку "Цыганского короля". Украинский чемпион опубликовал фото Тайсона и добавил песню Боба Марли "Them Belly Full" (Полный живот, но мы голодны, – 24 Канал).

Напомним, что все ждут от Фьюри ответа на один вопрос – когда состоится бой за абсолют с Александром Усиком. Однако чемпион WBC в присущем стиле продолжает клеить дурака. К слову, свой следующий бой "Жадное пузо" проведет 28 октября против бойца ММА Фрэнсиса Нганну. Из-за такого выбора соперника Усик вызвал на бой скандального Конора МакГрегора.