Во время поединка во Вроцлаве Даниэль Дюбуа нанес удар ниже пояса, после которого Александр Усик оказался на канвасе. "Цыганский король" решил посмеяться с момента, состоявшегося в пятом раунде.
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Цирк уехал, клоуны остались
Эпатажный британец опубликовал фото, на котором натянул шорты выше линии пояса и отметил в публикации Усика. Лицо "Жадного пуза" буквально светилось от удовольствия из-за такой шутки.
Фьюри порадовался победе Усика / twitter.com/Tyson_Fury
Александр Усик тоже отреагировал на шутку "Цыганского короля". Украинский чемпион опубликовал фото Тайсона и добавил песню Боба Марли "Them Belly Full" (Полный живот, но мы голодны, – 24 Канал).