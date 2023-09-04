Як і раніше, Тайсон Ф'юрі валяє дурня в соцмережах, але не дає згоду на бій. Він публічно ображає українця та вважає, що йому не портібен цей поєдинок, попри те, що британець володіє лише 1 поясом (WBC) на відміну від Олександра Усика, який є чемпіоном одразу за трьома версіями (WBA, WBO та IBF).

До теми "Усі чекають, що я йому наваляю": Ф'юрі висунув нову безглузду умову для бою з Усиком

Ф'юрі боїться програти Усику

Своєю думкою щодо потенційного бою поділився колишній чемпіон світу в легкій ваговій категорії Рей "Бум Бум" Манчіні. Він заявив, що вважає українця фаворитом протистояння.

Ф'юрі – це великий сильний хлопець, який може рухатися. Я ніколи не був фаном Ф'юрі в тому сенсі, що він є чудовим бійцем. Ні. Він побив Вайлдера, але Деонтей – це великий панчер, який не робить особливо багато іншого. Усик має високий боксерський IQ. У цього хлопця чудова кар’єра в аматорах. Він знає, як битися з великими суперниками. Я вибираю його переможцем. Вважаю, він організує Ф'юрі проблеми та поб'є його,

– заявив Манчіні.

Проте, на думку американця, який після закінчення кар'єри став актором та продюсером багатьох фільмів, бій не відбудеться, адже Тайсон Ф'юрі розуміє всі ризики, які може принести поразка від Олександра Усика.

"Але я бачу, що цей поєдинок не відбудеться. Якби Ф'юрі не вважав Усика головним болем для себе, він би погодився на бій за хвилину. Він би сказав – давай організуємо цей бій за звання абсолюта. А на це і натяку немає", – сказав Рей.

Нагадаємо. Бій за абсолютного чемпіона міг відбутися 29 квітня 2023 року. Олександр Усик погодився на умови британця, за якими мав би отримати лише 30 відсотків від сумарного гонорару за поєдинок, проте Тайсон Ф'юрі все одно з'їхав з теми, то ж бій було скасовано.