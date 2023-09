Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри окончательно сошел с ума. Иначе как объяснить его новые условия для боя с Александром Усиком. Очевидно Всемирному боксерскому совету придется менять правила поединка ради чудаковатого Фьюри.

Что же предложил "Цыганский король"?

В очередной серии шоу At Home With The Furys от Netflix Фьюри объявил свои условия проведения поединка с Усиком. По мнению британца, украинец не ровня ему, а потому нужно добавить правило WWE, чтобы уравнять шансы. В таком случае величественный "Цыганский король" будет противостоять двум боксерам – Александру Усику и Энтони Джошуа. Вот тогда Тайсон согласится выйти на ринг. В противном случае ему не интересны такие слабые соперники.

"Ну что мне принесет победа над Усиком? Кто он, вообще такой? Дать бой Усику — это даже не то же, чтобы бросить косточку бродячей собаке. Это как взять странствующую собаку к себе домой. Все ждут, что я ему наваляю. Это понятно. Этот чувак – средневес, он меньше меня, если бы он меня избил, то был бы шок.

Нет, черт возьми! Этому не быть! Думаю, было бы гораздо лучше, если бы Усик вышел на ринг против меня вместе с Энтони Джошуа. Ну, чтобы они бились командой. Как в WWE. Чтобы могли передавать друг другу эстафету или меняться через раунд. Я бы все равно надорвал им ж*пы. Поскольку они оба – не ровня мне", – заявил Фьюри.