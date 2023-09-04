Как и прежде, Тайсон Фьюри валяет дурака в соцсетях, но не дает согласие на сражение. Он публично оскорбляет украинца и считает, что ему не нужен этот поединок, несмотря на то, что британец владеет лишь 1 поясом (WBC) в отличие от Александра Усика, чемпиона сразу по трем версиям (WBA, WBO и IBF).

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Фьюри боится проиграть Усику

Своим мнением по поводу потенциального боя поделился бывший чемпион мира в легкой весовой категории Рэй "Бум Бум" Манчини. Он заявил, что считает украинца фаворитом противостояния.

Фьюри – это большой сильный парень, который может двигаться. Я никогда не был фаном Фьюри в том смысле, что он является отличным бойцом. Нет. Он избил Уайлдера, но Деонтей – это большой панчер, который не делает особенно много другого. Усик имеет высокий боксерский IQ. У этого парня отличная карьера в любителях. Он знает, как драться с большими соперниками. Я выбираю его победителем. Полагаю, он организует Фьюри проблемы и побьет его,

– заявил Манчини.

Однако, по мнению американца, который по окончании карьеры стал актером и продюсером многих фильмов, бой не состоится, ведь Тайсон Фьюри понимает все риски, которые может принести поражение от Александра Усика.

"Но я вижу, что этот поединок не состоится. Если бы Фьюри не считал Усика головной болью для себя, он бы согласился на бой за минуту. Он бы сказал – давай организуем этот бой за звание абсолюта. А на это и намека нет", – сказал Рэй.

Напомним. Бой за абсолютного чемпиона мог состояться 29 апреля 2023 года. Александр Усик согласился на условия британца, по которым должен был получить только 30 процентов от суммарного гонорара за поединок, однако Тайсон Фьюри все равно съехал с темы, поэтому бой был отменен.