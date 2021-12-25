Экс-защитник Динамо рассказал, кто из игроков поможет Миколенко адаптироваться в АПЛ

По информации СМИ, переход Виталия Миколенко в Эвертон уже фактически согласован. Теперь на одного украинца в английском чемпионате станет больше.

Ващук: Миколенко в Англии будет не один

Бывший защитник Динамо Владислав Ващук прокомментировал трансфер Миколенко в Эвертон. По мнению экс-футболиста, у Виталия будет солидная помощь в английском чемпионате со стороны других игроков сборной Украины.

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Он отметил, что в Англии совсем другой уровень футбола, полностью отличающийся от украинского. В АПЛ играют многие высококлассные игроки, которые играют в силовой футбол.

Адаптироваться в новом чемпионате Николаю помогут другие игроки сине-желтой национальной команды Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, выступающие за Манчестер Сити и Вест Хэм соответственно. Если он прислушается к советам и сделает правильные выводы, сможет заиграть в одной из топовых лиг мира.

Думаю, что Виталик Ярмоленко и Зинченко подскажут в плане адаптации. Мне кажется, что он изменит какие-то акценты, прислушается к более опытным людям. Миколенко в Англии будет не один, скажем так. Надеюсь, что ребята ему подскажут, помогут в адаптации. А остальное зависит от него. Такой шанс удался! Им нужно воспользоваться,

– рассказал Ващук.

Миколенко внес большой вклад в результат Динамо в первой части сезона. Киевский клуб занимает 2 место в УПЛ, уступая только Шахтеру. В сезоне Виталий отыграл в бело-синей футболке 21 поединок, в котором совершил 3 ассиста.

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