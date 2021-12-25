Экс-защитник Динамо рассказал, кто из игроков поможет Миколенко адаптироваться в АПЛ
Источник:Meta-ratings.com.ua
По информации СМИ, переход Виталия Миколенко в Эвертон уже фактически согласован. Теперь на одного украинца в английском чемпионате станет больше.
Ващук: Миколенко в Англии будет не один
Бывший защитник Динамо Владислав Ващук прокомментировал трансфер Миколенко в Эвертон. По мнению экс-футболиста, у Виталия будет солидная помощь в английском чемпионате со стороны других игроков сборной Украины.
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Он отметил, что в Англии совсем другой уровень футбола, полностью отличающийся от украинского. В АПЛ играют многие высококлассные игроки, которые играют в силовой футбол.
Адаптироваться в новом чемпионате Николаю помогут другие игроки сине-желтой национальной команды Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, выступающие за Манчестер Сити и Вест Хэм соответственно. Если он прислушается к советам и сделает правильные выводы, сможет заиграть в одной из топовых лиг мира.
Думаю, что Виталик Ярмоленко и Зинченко подскажут в плане адаптации. Мне кажется, что он изменит какие-то акценты, прислушается к более опытным людям. Миколенко в Англии будет не один, скажем так. Надеюсь, что ребята ему подскажут, помогут в адаптации. А остальное зависит от него. Такой шанс удался! Им нужно воспользоваться,
– рассказал Ващук.
Миколенко внес большой вклад в результат Динамо в первой части сезона. Киевский клуб занимает 2 место в УПЛ, уступая только Шахтеру. В сезоне Виталий отыграл в бело-синей футболке 21 поединок, в котором совершил 3 ассиста.
Что известно о переходе Миколенко в Эвертон
- Впервые о переходе Николенко в Англию заговорили 14 декабря. 22-летний защитник может впервые уехать из Украины. До этого он на протяжении всей карьеры выступал в динамовской футболке.
- Сообщалось, что трансфер уже окончен. Футболист прошел медосмотр и подпишет с "ирисками" 5-летний контракт.
- Вроде бы Эвертон готов отдать за игрока 21 – 23 миллиона евро.
- Главный тренер Динамо Мирча Луческу уже подтвердил, что "бело-синие" продают одного из своих футболистов. Но он не назвал фамилию.
- Сообщалось, что на Миколенко претендовал не только Эвертон. Ливерпуль и Манчестер Юнайтед в прошлые годы тоже следили за динамовцем.