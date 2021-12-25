Ващук: Миколенко в Англії буде не один

Колишній захисник Динамо Владислав Ващук прокоментував трансфер Миколенка в Евертон. На думку ексфутболіста, у Віталія буде солідна допомога в англійському чемпіонаті зі сторони інших гравців збірної України.

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Він відзначив, що в Англії зовсім інший рівень футболу, який повністю відрізняється від українського. В АПЛ грає багато висококласних гравців, які грають у силовий футбол.

Адаптуватись у новому чемпіонаті Миколенку допоможуть інші гравці синьо-жовтої національної команди Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко, які виступають за Манчестер Сіті та Вест Хем відповідно. Якщо він дослухається до порад та зробить правильні висновки, то зможе заграти в одному з топових ліг світу.

Думаю, що Віталіку Ярмоленко та Зінченко підкажуть у плані адаптації. Мені здається, що він змінить якісь акценти, прислухається до досвідченіших людей. Миколенко в Англії буде не один, скажімо так. Сподіваюся, що хлопці йому підкажуть, допоможуть щодо адаптації. А решта залежить від нього. Такий шанс надався! Ним треба скористатися,

– розповів Ващук.

Миколенко зробив великий внесок у результат Динамо у першій частині сезону. Київський клуб посідає 2 місце в УПЛ, поступаючись лише Шахтарю. У сезоні Віталій відіграв у біло-синій футболці 21 поєдинок, у якому зробив 3 асисти.

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