Колишній тренер "Динамо" і збірної України Йожеф Сабо прокоментував відставку тренерського штабу Олексія Михайличенка.

Йожеф Сабо не згодний з рішенням Ігоря Суркіса щодо звільнення Олексія Михайличенка і його помічників. Про це він заявив у інтерв'ю Footboom.

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Я був вкрай здивований рішенням керівництва клубу звільнити тренерський штаб у повному складі, адже завдання, поставлене команді президентом команди, було виконано. "Динамо" з Михайличенком виграло національний Кубок і завоювало друге місце. Олексій Олександрович прийняв команду по ходу сезону, задіяв велику групу молодих гравців, які поступово влилися в основний склад.

"Безсумнівно командна гра була нестабільною, у всіх лініях були недоліки. Рівень майстерності виконавців не підвищувався, але ж від молодих гравців очікувати зрілої, стабільної гри не доводиться. Потрібен час, а для придбання сильних легіонерів необхідні серйозні фінанси. Будь моя воля, я б не чіпав тренерський штаб Михайличенка, а дав можливість спокійно готувати команду до матчів Ліги чемпіонів і майбутнього сезону", – сказав Сабо.

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