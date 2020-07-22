Екстренер збірної України: Будь моя воля, я б не чіпав тренерський штаб Михайличенка
Колишній тренер "Динамо" і збірної України Йожеф Сабо прокоментував відставку тренерського штабу Олексія Михайличенка.
Йожеф Сабо не згодний з рішенням Ігоря Суркіса щодо звільнення Олексія Михайличенка і його помічників. Про це він заявив у інтерв'ю Footboom.
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Я був вкрай здивований рішенням керівництва клубу звільнити тренерський штаб у повному складі, адже завдання, поставлене команді президентом команди, було виконано. "Динамо" з Михайличенком виграло національний Кубок і завоювало друге місце. Олексій Олександрович прийняв команду по ходу сезону, задіяв велику групу молодих гравців, які поступово влилися в основний склад.
"Безсумнівно командна гра була нестабільною, у всіх лініях були недоліки. Рівень майстерності виконавців не підвищувався, але ж від молодих гравців очікувати зрілої, стабільної гри не доводиться. Потрібен час, а для придбання сильних легіонерів необхідні серйозні фінанси. Будь моя воля, я б не чіпав тренерський штаб Михайличенка, а дав можливість спокійно готувати команду до матчів Ліги чемпіонів і майбутнього сезону", – сказав Сабо.
"Динамо" звільнило Олексія Михайличенка: що відомо
- Головною новиною 20 липня стало звільнення Олексія Михайличенка з посади головного тренера "Динамо". Разом з ним звільнили і весь тренерський штаб. Тож до нового сезону готувати команду буде новий наставник.
- Серед головних претендентів називають наставника "Зорі" Віктора Скрипника. Але на заваді цьому може стати те, що за Скрипника доведеться заплатити відступні – до мільйона євро.
- Серед інших кандидатів і Сергій Ребров. Він очолював вже "Динамо", і саме під його керівництвом кияни востаннє ставали чемпіонами України.
- Букмекери ж поки почали приймати ставки на те, хто посяду посаду тренера "Динамо". До слова, серед кандидатів і головний наставник збірної України Андрій Шевченко.