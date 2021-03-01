Бывший наставник Львова Виталий Шумский прокомментировал свою отставку из львовского клуба.

Шумский признался, что его отставка стала неожиданностью. Он считает, что руководство приняло такое решение еще до матча с Динамо.

К теме Футбольный клуб Львов уволил Виталия Шумского с поста тренера

Для меня отставка с поста главного тренера Львова действительно стала неожиданной. Было принято решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Также команду покинет мой помощник Тарас Мазур. Сложилось впечатление, что решение президентом клуба было принято еще до игры с Динамо, ведь с киевлянами, несмотря на такой счет, мы на равных провели второй тайм. Остаться в структуре клуба? Нет, такой вопрос не обсуждался,

– сказал Шумский.

К слову. Имя нового наставника Львова будет объявлено во вторник, 2 марта. По данным "ТаТоТаке", им станет бывший тренер Полтавы, Полесья и Черкасчины Анатолий Бессмертный.

Шумский попал в языковой скандал