Экс-тренер Львова: Впечатление, что решение об отставке было принято до игры с Динамо
Бывший наставник Львова Виталий Шумский прокомментировал свою отставку из львовского клуба.
Источник:Meta-ratings.com.ua
Шумский признался, что его отставка стала неожиданностью. Он считает, что руководство приняло такое решение еще до матча с Динамо.
К теме Футбольный клуб Львов уволил Виталия Шумского с поста тренера
Для меня отставка с поста главного тренера Львова действительно стала неожиданной. Было принято решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Также команду покинет мой помощник Тарас Мазур. Сложилось впечатление, что решение президентом клуба было принято еще до игры с Динамо, ведь с киевлянами, несмотря на такой счет, мы на равных провели второй тайм. Остаться в структуре клуба? Нет, такой вопрос не обсуждался,
– сказал Шумский.
Шумский попал в языковой скандал
- В 15 туре УПЛ Виталий Шумский получил желтую карточку от арбитра. После матча он заявил, что предупреждение ему дали после того, как он попросил резервного арбитра Николая Кривоноса разговаривать на украинском языке.
- Ситуация не осталась без внимания чиновников. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь направил письмо в УАФ с просьбой предоставить объяснения относительно этой ситуации.
- В то же время Кривонос готов подать в суд за обвинения по этому делу.
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