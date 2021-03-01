Колишній наставник Львова Віталій Шумський прокоментував свою відставку зі львівського клубу.

Шумський зізнався, що його відставка стала справжньою несподіванкою. Він вважає, що керівництво прийняло таке рішення ще до матчу з Динамо.

До теми Футбольний клуб Львів звільнив Віталія Шумського з посади тренера

Для мене відставка з поста головного тренера Львова дійсно стала несподіваною. Було прийнято рішення розірвати контракт з обопільної згоди сторін. Також команду покине мій помічник Тарас Мазур. Склалося враження, що рішення президентом клубу було прийнято ще до гри з Динамо, адже з киянами, незважаючи на такий рахунок, ми на рівних провели другий тайм. Залишитися в структурі клубу? Ні, таке питання не обговорювалося,

– сказав Шумський.

До слова. Ім'я нового наставника Львова буде оголошено у вівторок, 2 березня. За даними "ТаТоТаке", ним стане колишній тренер Полтави, Полісся та Черкащини Анатолій Безсмертний.

Шумський потрапив у мовний скандал