Экс-тренер Кличко в пух и прах раскритиковал подготовку Ломаченко к бою

Бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Владимира Кличко Сергей Городничев сравнил подготовку своего подопечного и Василия Ломаченко. Специалист раскритиковал Ломаченко.

Критика в сторону Ломаченко

По мнению Сергей Городничева, Василий Ломаченко неправильно готовится к поединкам. Наставник уверен, что 33-летний украинский боксер зря тратит время на плавание и бег на большие дистанции.

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Специалист сравнил его подготовку с работой его бывшего подопечного Владимира Кличко. По его мнению, боксеры кардинально иначе готовятся к боям, но функциональная подготовка у обоих на одинаковом высоком уровне.

Вася бегает 40 километров, а Кличко ни одного. Тот дышит 12 раундов и этот. Папа решил, что ему надо бегать, а Кличко решил, что ему не надо бегать. И все. Что, плохо Вова дышит 12 раундов? И Вася, который бегает 40 километров и плавает,

– заявил тренер.

Городничев не видит смысла проводить такие тренировки, которые могут нанести дополнительные травмы: "Там просто суставы убиваются. Почему плечевая губа отрывается? В основном это у волейболистов такая травма. Высокое поднятие руки при нагрузке большой – это же плавание. Суставы, губы рвутся, также здесь присутствует резкое движение".

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