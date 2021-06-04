Экс-тренер Кличко в пух и прах раскритиковал подготовку Ломаченко к бою

Бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Владимира Кличко Сергей Городничев сравнил подготовку своего подопечного и Василия Ломаченко. Специалист раскритиковал Ломаченко.
Критика в сторону Ломаченко
По мнению Сергей Городничева, Василий Ломаченко неправильно готовится к поединкам. Наставник уверен, что 33-летний украинский боксер зря тратит время на плавание и бег на большие дистанции.
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Специалист сравнил его подготовку с работой его бывшего подопечного Владимира Кличко. По его мнению, боксеры кардинально иначе готовятся к боям, но функциональная подготовка у обоих на одинаковом высоком уровне.
Вася бегает 40 километров, а Кличко ни одного. Тот дышит 12 раундов и этот. Папа решил, что ему надо бегать, а Кличко решил, что ему не надо бегать. И все. Что, плохо Вова дышит 12 раундов? И Вася, который бегает 40 километров и плавает,
– заявил тренер.
Городничев не видит смысла проводить такие тренировки, которые могут нанести дополнительные травмы: "Там просто суставы убиваются. Почему плечевая губа отрывается? В основном это у волейболистов такая травма. Высокое поднятие руки при нагрузке большой – это же плавание. Суставы, губы рвутся, также здесь присутствует резкое движение".
Поединок Ломаченко – Накатани: что известно
- В начале мая 2021 года промоутерская компания Top Rank подтвердила бой и опубликовала промо поединка.
- Ломаченко впервые выйдет на ринг после болезненного поражения от американца Теофимо Лопеса. После фиаско украинец потерял все свои титулы и шанс называться абсолютным чемпионом мира в легком весе.
- Накатани также в пассиве имеет поражение от Лопеса.
- 10 мая боксер из Украины уже вылетел в США, чтобы начать подготовку к бою. Ломаченко активно тренируется на побережье Тихого океана и даже поднял флаг Белгород-Днестровского на американской земле. Такой поступок вызвал много негативных отзывов от местных.
- 2 июня стало известно, что поединок, который состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, будет со зрителями. Около 4-х тысяч счастливчиков смогут увидеть поединок своими глазами.