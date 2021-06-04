Критика у сторону Ломаченка
На думку Сергій Городнічєва, Василь Ломаченко неправильно готується до поєдинків. Наставник впевнений, що 33-річний український боксер даремно витрачає час на плавання та біг на великі дистанції.
До слова
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Спеціаліст порівняв його підготовку з роботою його колишнього підопічного Володимира Кличка. На його думку, боксери кардинально інакше готуються до боїв, але функціональна підготовка в обох на однаковому високому рівні.
Вася бігає 40 кілометрів, а Кличко жодного. Той дихає 12 раундів і цей. Папа вирішив, що йому треба бігати, а Кличко вирішив, що йому не треба бігати. І все. Що, погано Вова дихає 12 раундів? І Вася, який бігає 40 кілометрів і плаває,
– заявив тренер.
Городнічєв не бачить сенсу проводити такі тренування, які можуть завдати додаткових травм: "Там просто суглоби вбиваються. Чому плечова губа відривається? В основному це у волейболістів така травма. Висока підняття руки при навантаженні великий – це ж плавання. Суглоби, губи рвуться, також тут присутній різкий рух".
Поєдинок Ломаченко – Накатані: що відомо На початку травня 2021 року промоутерська компанія Top Rank підтвердила бій та опублікувала промо поєдинку. Ломаченко вперше вийде на ринг після болючої поразки від американця Теофімо Лопеса. Після фіаско українець втратив усі свої титули та шанс називатись абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Накатані також у пасиві має поразку від Лопеса. 10 травня боксер з України вже вилетів у США, щоб розпочати підготовку до бою. Ломаченко активно тренується на узбережжі Тихого океану та навіть підійняв прапор Білгород-Дністровського на американській землі. Такий вчинок викликав багато негативних відгуків від місцевих. 2 червня стало відомо, що поєдинок, який відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, буде з глядачами. Близько 4-х тисяч щасливчиків зможуть побачити двобій на власні очі.