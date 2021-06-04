Критика у сторону Ломаченка

На думку Сергій Городнічєва, Василь Ломаченко неправильно готується до поєдинків. Наставник впевнений, що 33-річний український боксер даремно витрачає час на плавання та біг на великі дистанції.

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Спеціаліст порівняв його підготовку з роботою його колишнього підопічного Володимира Кличка. На його думку, боксери кардинально інакше готуються до боїв, але функціональна підготовка в обох на однаковому високому рівні.