Ексчемпіон світу в двох вагових категоріях Тімоті Бредлі поділився очікуваннями від бою Ломаченко-Лопес, який відбудеться рівно за тиждень, 17 жовтня. Він порадив американцю витримувати дистанцію на ринзі проти Ломаченка.
Бредлі розповів про тактику американця, яка може йому принести перемогу над українцем Василем Ломаченком, в інтерв'ю
CompuBox TV.
До теми:
Лопес відлупцював боксерську грушу з фотографією Ломаченка: відео Секрет для перемоги Лопеса
За його словами, Лопес не надто багато рухається на ринзі на відміну від українського суперника. Американець стоїть перед суперником в широкій стійці. Лопес добре тримається на канвасі, витримуючи потужні удари суперників, тому Бредлі очікує, що Лопес буде стояти безпосередньо перед Ломаченком.
"Можна почути, як багато хто говорить Лопеса: "Пресингуй його, пресингуй. Він не знає, як битися на відходах". Це може спрацювати. Правда, я не бачив нікого, хто б змусив Ломаченка задкувати. Зате я бачив бійців, які досягали значних успіхів, коли тримали його на дистанції, – заявив Бредлі.
Якщо Лопес буде тримати Ломаченка на дистанції, то не дозволить йому вийти на зручну для нього відстань.
Хто такий Тімоті Бредлі? Американський боксер-професіонал, який виступає в напівсередній вазі. Колишній чемпіон світу за версіями WBO(2009/11) та WBC(2008/11) в першій напівсередній вазі та WBO (2012/14; з 2015 до сьогодні) в напівсередній вазі.
Цікавим нюансом контракту поєдинку є те, що в угоді немає пункту про бій-реванш. Втім, за словами керівника промоутерської компанії Top Rank Боба Арума, якщо боксери захочуть вийти один проти одного знову, то реванш може відбутись.
Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США). В Україні бій між Ломаченком та Лопесом
ексклюзивно покаже платформа Megogo. Також може відбутись
за мінімальної кількості глядачів. Влада штату Невада послабили обмеження і дозволили збирати на заходах до 250 осіб. Top Rank вже виклав офіційний трейлер бою між Ломаченком та Лопесом.