Бредлі розповів про тактику американця, яка може йому принести перемогу над українцем Василем Ломаченком, в інтерв'ю CompuBox TV.

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Секрет для перемоги Лопеса

За його словами, Лопес не надто багато рухається на ринзі на відміну від українського суперника. Американець стоїть перед суперником в широкій стійці. Лопес добре тримається на канвасі, витримуючи потужні удари суперників, тому Бредлі очікує, що Лопес буде стояти безпосередньо перед Ломаченком.

"Можна почути, як багато хто говорить Лопеса: "Пресингуй його, пресингуй. Він не знає, як битися на відходах". Це може спрацювати. Правда, я не бачив нікого, хто б змусив Ломаченка задкувати. Зате я бачив бійців, які досягали значних успіхів, коли тримали його на дистанції, – заявив Бредлі.