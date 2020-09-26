Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Белью назвал украинца Василия Ломаченко лучшим боксером современности. Но выделил двух соперников, которым под силу нанести украинцу поражение.

Тони Белью не скупился на комплименты в сторону украинского боксера, который по словам экс-чемпиона является лучшим среди боксеров еще со времен Роя Джонса-младшего в его лучшие годы, пишет Bad left hook.

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По мнению британца, в современном боксе есть только два боксера, которые могут дать достойный бой Ломаченко на ринге. Здесь Белью выделил следующего соперника украинца Теофимо Лопеса и Теренса Кроуфорда.

В этих боксеров есть все, чтобы победить украинца. Белью заявил, что нужно контролировать ход поединка и диктовать темп, именно это поможет Лопесу победить в бою с Ломаченко.

Кто такой Тони Белью?

Это британский боксер-профессионал. Выступал в полутяжелом, первом тяжелом и тяжелом весе в боксе. Чемпион Британского Содружества по версии CBC (2010/11) в полутяжелом весе, чемпион Европы по версии EBU (2015), чемпион мира по версии WBC (2016/17) в первом тяжелом весе.

Ломаченко – Лопес: главное