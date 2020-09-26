Экс-чемпион мира Белью рассказал, кто может победить Ломаченко
Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Белью назвал украинца Василия Ломаченко лучшим боксером современности. Но выделил двух соперников, которым под силу нанести украинцу поражение.
Тони Белью не скупился на комплименты в сторону украинского боксера, который по словам экс-чемпиона является лучшим среди боксеров еще со времен Роя Джонса-младшего в его лучшие годы, пишет Bad left hook.
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По мнению британца, в современном боксе есть только два боксера, которые могут дать достойный бой Ломаченко на ринге. Здесь Белью выделил следующего соперника украинца Теофимо Лопеса и Теренса Кроуфорда.
В этих боксеров есть все, чтобы победить украинца. Белью заявил, что нужно контролировать ход поединка и диктовать темп, именно это поможет Лопесу победить в бою с Ломаченко.
Кто такой Тони Белью?
Это британский боксер-профессионал. Выступал в полутяжелом, первом тяжелом и тяжелом весе в боксе. Чемпион Британского Содружества по версии CBC (2010/11) в полутяжелом весе, чемпион Европы по версии EBU (2015), чемпион мира по версии WBC (2016/17) в первом тяжелом весе.
Ломаченко – Лопес: главное
- Поединок за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).
- Боксеры подписали контракт несмотря на то, что 23-летний Теофимо Лопес требовал больший гонорар.
- В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
- До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.
- Интересным нюансом в их контракте является то, что в соглашении отсутствует пункт о бое-реванше.