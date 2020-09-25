Украинский боксер Василий Ломаченко считает, что у него есть два преимущества над Теофимо Лопесом, которые приведут его к победе. Первое, это боксерский интеллект, а второе – отец, который является тренером украинца.

Ломаченко считает, что этого будет достаточно для победы над американцем, сообщает Sports Yahoo.

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Два преимущества украинца

Ломаченко обещает, что попытается наказать Лопеса, но еще не знает, как ему это удастся. Никто не может предсказать, как пойдет бой. Как только представится на ринге прекрасная возможность это сделать, он воспользуется этим.

Украинец был щедрым на комплименты в сторону своего отца, и называет его гением, который понимает, что нужно делать, чтобы одержать в этом поединке победу.

Ломаченко-старший хорошо разбирается в физиологии, философии и боксе. Он понимает, как набрать нужные физические кондиции и как стратегически подготовить к бою.

То, что я могу делать на ринге, это все заслуга отца,

– заявил Василий Ломаченко.

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