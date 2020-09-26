Ексчемпіон світу Белью розповів, хто може перемогти Ломаченка
Колишній чемпіон світу за версією WBC в першій важкій вазі Тоні Белью назвав українця Василя Ломаченка найкращим боксером сучасності. Але виділив двох суперників, яким до снаги завдати українцю поразки.
Тоні Белью не скупився на компліменти у сторону українського боксера, який за словами ексчемпіона є найкращим серед боксерів ще з часів Роя Джонса-молодшого у його найкращі роки, пише Bad left hook.
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На думку британця, у сучасному боксі є лише два боксери, які можуть дати гідний бій Ломаченку на ринзі. Тут Белью виділив наступного суперника українця Теофімо Лопеса та Теренса Кроуфорда.
У цих боксерів є все, щоб перемогти українця. Белью заявив, що потрібно контролювати хід поєдинку та диктувати темп, саме це допоможе Лопесу перемогти у бою з Ломаченком.
Хто такий Тоні Белью?Це британський боксер-професіонал. Виступав у напівважкій, першій важкій і важкій вазі в боксі. Чемпіон Британської Співдружності за версією CBC (2010/11) в напівважкій вазі, чемпіон Європи за версією EBU (2015), чемпіон світу за версією WBC (2016/17) в першій важкій вазі.
- Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США).
- Боксери підписали контракт попри те, що 23-річний Теофімо Лопес вимагав більший гонорар.
- В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.
- Досі тільки один українець ставав абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося Олександру Усику.
- Цікавим нюансом у їх контракті є те, що в угоді відсутній пункт про бій-реванш.