Колишній чемпіон світу за версією WBC в першій важкій вазі Тоні Белью назвав українця Василя Ломаченка найкращим боксером сучасності. Але виділив двох суперників, яким до снаги завдати українцю поразки.

Тоні Белью не скупився на компліменти у сторону українського боксера, який за словами ексчемпіона є найкращим серед боксерів ще з часів Роя Джонса-молодшого у його найкращі роки, пише Bad left hook.

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На думку британця, у сучасному боксі є лише два боксери, які можуть дати гідний бій Ломаченку на ринзі. Тут Белью виділив наступного суперника українця Теофімо Лопеса та Теренса Кроуфорда.

У цих боксерів є все, щоб перемогти українця. Белью заявив, що потрібно контролювати хід поєдинку та диктувати темп, саме це допоможе Лопесу перемогти у бою з Ломаченком.

Хто такий Тоні Белью? Це британський боксер-професіонал. Виступав у напівважкій, першій важкій і важкій вазі в боксі. Чемпіон Британської Співдружності за версією CBC (2010/11) в напівважкій вазі, чемпіон Європи за версією EBU (2015), чемпіон світу за версією WBC (2016/17) в першій важкій вазі.

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