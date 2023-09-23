Возмутил СМИ, которые говорили на языке врага: борец из Украины отказался от фото с россиянином

Украинские борцы завоевали уже четыре награды на чемпионате мира-2023 в сербском Белграде. Автором третьей "бронзы" стал Ярослав Фильчаков, выступающий в греко-римской борьбе.

Борец, соревнующийся в весовой категории до 82 килограмма, получил первую медаль для Украины на этом ЧМ-2023 в борьбе греко-римского стиля. В бронзовом финале Ярослав Фильчаков победил соперника из Молдовы (1:1).

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Никаких моментов, которые могут использовать для пропаганды россияне

В параллельной схватке за третье место, к сожалению, победу одержал "нейтральный" россиянин. Поэтому при награждении украинцу нужно было делить третью позицию с представителем враждебной страны. Однако Ярослав показал свой патриотизм.

Украинский борец отказался делать традиционное фото на пьедестале рядом с россиянином. Фильчаков заявил прессе, что сегодня в Украине от рук путинских убийц гибнут невинные дети, женщины, пожилые люди. Под обстрелами уничтожены целые кварталы, школы, больницы, спортивные учреждения. Дом его родителей в Балаклее, откуда он родом, разрушен. Дом его жены тоже.

На вопросы журналистов на русском, Фильчаков отвечал на украинский язык, что возмутило ушедшую прочь прессу.

Спасибо за четкую позицию, Ярослав! За красивую борьбу! Спасибо нашим Защитникам! Верим в Победу!

– поблагодарили в украинской федерации.

Идентично отказался от фото с врагом наш Василий Михайлов, который принес Украине первую медаль ЧМ в Сербии Михайлов стал автором "бронзы".

Еще две медали принесли женщины. Юлия Ткач да Ирина Коляденко завоевали "серебро" и "бронзу" чемпионата мира-2023 соответственно. В копилке Украины уже четыре медали турнира.

Отметим, ЧМ-2023 пройдет до 24 сентября.