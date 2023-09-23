Борець, який змагається у ваговій категорії до 82 кілограм, здобув першу медаль для України на цьому ЧС-2023 у боротьбі греко-римського стилю. У бронзовому фіналі Ярослав Фільчаков переміг суперника з Молдови (1:1).

До теми Четверта нагорода для "синьо-жовтих" на турнірі: українець здобув "бронзу" на ЧС-2023 з боротьби

Жодних моментів, які можуть використати для пропаганди росіяни

У паралельній сутичці за третє місце, на жаль, перемогу здобув "нейтральний" росіянин. Тому під час нагородження українцю потрібно було ділити третю позицію із представником ворожої країни. Однак Ярослав показав свій патріотизм.

Український борець відмовився робити традиційне фото на п'єдесталі поруч із росіянином. Фільчаков заявив пресі, що сьогодні в Україні від рук путінських вбивць гинуть невинні діти, жінки, літні люди. Під обстрілами знищено цілі квартали, школи, лікарні, спортивні установи. Будинок його батьків у Балаклії, звідки він родом, зруйновано. Дім його дружини також.