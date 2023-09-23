Борец, соревнующийся в весовой категории до 82 килограмма, получил первую медаль для Украины на этом ЧМ-2023 в борьбе греко-римского стиля. В бронзовом финале Ярослав Фильчаков победил соперника из Молдовы (1:1).

К теме Четвертая награда для "сине-желтых" на турнире: украинец получил "бронзу" на ЧМ-2023 по борьбе

Никаких моментов, которые могут использовать для пропаганды россияне

В параллельной схватке за третье место, к сожалению, победу одержал "нейтральный" россиянин. Поэтому при награждении украинцу нужно было делить третью позицию с представителем враждебной страны. Однако Ярослав показал свой патриотизм.

Украинский борец отказался делать традиционное фото на пьедестале рядом с россиянином. Фильчаков заявил прессе, что сегодня в Украине от рук путинских убийц гибнут невинные дети, женщины, пожилые люди. Под обстрелами уничтожены целые кварталы, школы, больницы, спортивные учреждения. Дом его родителей в Балаклее, откуда он родом, разрушен. Дом его жены тоже.