Первую награду Украине принес Василий Михайлов, завоевавший "бронзу" в весовой категории до 79 килограммов. Победителем же стал "нейтральный" Ахмед Усманов, пишет 24 Канал.

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Михайлов проявил гражданскую позицию

После окончания соревнований состоялась церемония награждения. В ней, кроме упомянутого россиянина, принял участие еще и иранец Мохаммад Ноходи, на счету которого также "бронза".

Организаторы собирались сделать совместное фото с медалистами, однако украинский борец категорически отказался позировать с представителями терроризирующих Украину стран. Поэтому фото пришлось делать без него.



Фото с награждения без Михайлова / UWW

Справка. Чемпионат мира проходит в сербском Белграде с 16 по 24 сентября. Он является лицензионным отбором к Олимпиаде-2024. Украинские борцы будут также претендовать на медали в женской свободной и греко-римской борьбе.