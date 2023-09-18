18 сентября бронзовую награду Украины в весовой категории до 79 кг принес Василий Михайлов. 28-летний борец прошел сложный путь к третьему месту на пьедестале. 24 Канал.

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Бронзовое начало для Украины.

В полуфинал украинец одолел соперников из Монголии (10:2) и Словакии (5:2). К сожалению, в 1/2 чемпионата мира-2023 Михайлов проиграл грузину Владимиру Гамкрелидзе 10:4.

После этого поражения Василия ждала схватка за "бронзу", в которой Михайлов одолел казаха Болата Сакаева.

Василий Михайлов второй год подряд получает "бронзу" чемпионата мира. Это первая медаль Украины на ЧМ в сербском Белграде.

После победы украинский борец свалился на ковер и закрыл глаза ладонями, не поверив в свое третье место.

Видео с бронзовой схватки Михайлова на ЧМ-2023

Следует отметить, что борчина Юлия Ткач уже гарантировала себе место на пьедестале и как минимум "серебро". Наша опытная спортсменка вышла в финал ЧМ-2023 в весовой категории до 59 кг, где сойдется с представительницей Китая.

К слову, чемпионат мира-2023 по борьбе в Белграде продлится с 16 по 24 сентября.