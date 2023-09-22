Ярослав Фильчаков завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира-2023 по борьбе. Он стал "первым в своем роде" на соревнованиях среди украинцев в этом году.

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Сложный успех

Ярослав Фильчаков достойно выступил на международном первенстве, которое проходит в столице Сербии Белграде, поскольку смог выйти на третье место пьедестала почета в весовой категории до 82 килограммов. Интересно, что бронзовая медаль Ярослава стала первой наградой для представителей Украины в греко-римском стиле и четвертой для нашей сборной на чемпионате мира-2023 по борьбе.

Кстати говоря. Спортсмены, получившие медали ЧМ-2023 в Сербии: Юлия Ткач-Остапчук ("серебро", женская борьба, 59 килограммов), Василий Михайлов ("бронза" свободна, 79 килограммов), Ирина Коляденко ("бронза", женская борьба, килограммов), Ярослав Фильчаков ("бронза", греко-римская, 82 килограмма).

Украинец начал выступления со столкновения с корейским борцом Седжином Яном в 1/8 финала и победил оппонента со счетом 9:0. Но вот в четвертьфинале Филинчаков уступил иранцу Алирезу Азизхуну Мохмадипиани (1:4), однако наш украинец по максимуму позже использовал свой отрадный шанс. Дело в том, что Ярослав уверенно сначала одолел хозяина ковра серба Бранко Ковачевича (9:0), а дальше в решающей встрече, которая была равной, взял верх над Михаилом Браду из Молдовы (1:1), что и принесло "бронзу" Филинчакову .

К тому же, стоит отметить, что медаль на ЧМ-2023 стала второй наградой мирового сорта для Ярослава Фильчакова, который является действующим вицечемпионом Европы. На прошлогоднем международном первенстве, также проходившем в Белграде, он также стал третьим. К тому же, весовая категория до 82 килограммов не входит в программу Игр в Париже, поэтому олимпийской лицензии Фильчаков не получил.