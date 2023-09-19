В сербском Белграде продолжается чемпионат мира-2023 по спортивной борьбе. Участие в нем принимают и украинцы, которые уже открыли зачет своим медалям, пишет 24 канал.

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Василий Михайлов получил бронзовую медаль в мужской свободной борьбе в категории до 79 кг. Теперь же первая награда подчинилась девушкам.

Успех покорился Юлии Ткач-Остапчук в соревнованиях весовой категории до 59 килограммов. Украинка начала свой путь с победы над "нейтральной" россиянкой Анастасией Сидельниковой (5:4).

После этого Юлия одержала две победы "на ноль" – в четвертьфинале против норвежки Отеля Хои (5:0) и в 1/2 финала против Елены Бруггер из Германии (2:0). Выход в финал гарантировал Ткач-Остапчук как минимум серебра.

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К сожалению, зацепиться за золото у украинки не получилось. В решающей встрече Юлия уступила Чжан Ци из Китая (1:4) и удовлетворилась медалью чуть более низкого сорта.

Для Ткач-Остапчук это уже вторая серебряная награда на чемпионатах мира по спортивной борьбе. В прошлом году она получила в 2017-м в категории до 63 килограммов.