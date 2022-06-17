Ярмоленко может оказаться за океаном: его услуги предложили клубам MLS
17 июня 2022 , 09:32Читати новину українською
Источник:твитер Том Богерт
Дорога Андрея Ярмоленко и Вест Хэма разошлись. Английский клуб не стал садиться за стол переговоров и не продлил соглашение с украинцем.
Еще один вариант для украинца
Сборная Украины сыграла все свои матчи в июне. Теперь капитан главной команды страны может отдохнуть и заняться своим трудоустройством.
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Футболист находится в поисках клуба. По информации инсайдера, услуги Андрея Ярмоленко была предложена командой американской MLS.
Недавно турецкий журналист Эртан Сюзгун раскрыл финансовые вкусы Ярмоленко. С новым клубом украинец хочет подписать как минимум двухлетний контракт с зарплатой в 2 миллиона евро и 1 миллион евро подписного бонуса.
Все слухи вокруг трансфера Ярмоленко
- Сообщалось, что Андрей может продлить свои в АПЛ. Вроде бы украинцем интересовались два клуба элитного английского дивизиона.
- Также Вингер попал в сферу интересов испанской Севильи.
- Услугами футболиста заинтересовались команды MLS, Саудовской Аравии и Ла Лиги.
- По словам агента Вадима Шаблия, приоритетным вариантом для продолжения карьеры Ярмоленко является Турция.
- Сам Андрей признавался, что у него были планы вернуться в Динамо, но война разрушила все его замыслы.