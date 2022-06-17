Ще один варіант для українця

Збірна України зіграла усі свої матчі у червні. Тепер капітан головної команди країни може відпочити та повністю зайнятись своїм працевлаштуванням.

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Футболіст перебуває у пошуках клубу. За інформацією інсайдера, послуги Андрія Ярмоленка запропонували команда американської MLS.

Нещодавно турецький журналіст Ертан Сюзгун розкрив фінансові смаки Ярмоленка. Із новим клубом українець хоче підписати щонайменше дворічний контракт із зарплатою у 2 мільйонів євро та 1 мільйон євро підписного бонусу.

Усі чутки навколо трансферу Ярмоленка