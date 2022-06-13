Требования украинца
Украинский вингер Андрей Ярмоленко определился с требованиями контракта с новым клубом.
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32-летний украинец намерен подписать минимум двухлетний контракт с зарплатой в 2 миллиона евро и 1 миллион евро подписного бонуса.
Также лидер сборной Украины хочет, чтобы в его соглашении были прописаны бонусы за будущие командные достижения.
Ранее отмечалось, что Бешикташ интересуется украинским вингером.
Журналист Барис Юрдусевен в эфире TRT Spor сообщил, что представители турецкого клуба встречались с Ярмоленко.
Игрок находится в статусе свободного агента после ухода из Вест Хэма.
Карьера Ярмоленко в Вест Хэме
- Ярмоленко присоединился к "молотобойцам" в 2018 году.
- За его трансфер лондонский клуб заплатил 20 миллионов евро дортмундской Боруссии.
- В общей сложности, Андрей сыграл в 84 матчах за лондонцев, у которых отличился 13 голами и 7 ассистами.
- В текущем сезоне Ярмоленко отметился одним голом в 18 матчах АПЛ.
- В Лиге Европы на его счету два забитых мяча в 8 встречах.
- Ярмоленко – второй наиболее оплачиваемый футболист Вест Хэма.