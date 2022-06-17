Еще один вариант для украинца

Сборная Украины сыграла все свои матчи в июне. Теперь капитан главной команды страны может отдохнуть и заняться своим трудоустройством.

Интересно прочитать Все здесь причастны к происходящему в Украине, – экс-капитан сборной России Денисов

Футболист находится в поисках клуба. По информации инсайдера, услуги Андрея Ярмоленко была предложена командой американской MLS.

Недавно турецкий журналист Эртан Сюзгун раскрыл финансовые вкусы Ярмоленко. С новым клубом украинец хочет подписать как минимум двухлетний контракт с зарплатой в 2 миллиона евро и 1 миллион евро подписного бонуса.

Все слухи вокруг трансфера Ярмоленко