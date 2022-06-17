Еще один вариант для украинца

Сборная Украины сыграла все свои матчи в июне. Теперь капитан главной команды страны может отдохнуть и заняться своим трудоустройством.

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Футболист находится в поисках клуба. По информации инсайдера, услуги Андрея Ярмоленко была предложена командой американской MLS.

Недавно турецкий журналист Эртан Сюзгун раскрыл финансовые вкусы Ярмоленко. С новым клубом украинец хочет подписать как минимум двухлетний контракт с зарплатой в 2 миллиона евро и 1 миллион евро подписного бонуса.

Все слухи вокруг трансфера Ярмоленко

Сообщалось, что Андрей может продлить свои в АПЛ. Вроде бы украинцем интересовались два клуба элитного английского дивизиона.

Также Вингер попал в сферу интересов испанской Севильи.

Услугами футболиста заинтересовались команды MLS, Саудовской Аравии и Ла Лиги.

По словам агента Вадима Шаблия, приоритетным вариантом для продолжения карьеры Ярмоленко является Турция.

Сам Андрей признавался, что у него были планы вернуться в Динамо, но война разрушила все его замыслы.

К слову. В последнем сезоне в футболке Вест Хэма Ярмоленко провел 33 матча, в которых забил 3 гола и сделал такое же количество результативных передач. Его контракт с "молотобойцами" истекает 30 июня 2022 года. К сожалению, период в Англии не стал самым лучшим в карьере Андрея.