Денисов: Надо прекратить происходящее

Бывший капитан сборной России Игорь Денисов был одним из первых, кто открыто обвинил свою страну в войне в Украине. Экс-футболист подверг критике позицию бывшего партнера по команде из Украины Анатолия Тимощука.

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Денисов заявил, что не понимает молчаливую позицию экс-капитана сборной Украины после 24 февраля. Тимощук дальше тихонько работает в российском Зените и заблокировал свою страницу в инстаграмме от украинских пользователей. Игорь признался, что всегда брал пример у одноклубника. Он не знает, что именно так изменило Тимощука.

Вообще понять не могу. Я брал с него пример. Я не знаю, влияют ли так сильно деньги, я не могу влезть в чужую голову. Он – порядочный, офигенный парень. Просто топ, машиной был. Я столько хорошего брал от него,

– рассказал россиянин.

Денисов не скрывает своей вины в том, что началось в соседнем государстве. Игорь добавил, что он и все россияне виноваты в войне в Украине. Также полузащитник в прошлом с одобрением отнесся к отстранению российских команд от международных соревнований и отметил, что их чемпионат падает в глубокую пропасть.

Я считаю, что это верно. Вы, я и все здесь в России, причастны к тому, что происходит в Украине. Мы все причастны к этому. Мы выбираем власть. Надо прекратить происходящее. А прекратить можно из-за такого жесткого по отношению к нам. Мы все смеемся, что это не поможет, что это все ерунда, но футбол наш скатился очень далеко. Пропустим еврокубковый сезон – будет еще хуже. Происходящее – это ужас,

– заявил Денисов.

"Если наша страна зашла туда, то это наша общая вина"

Экс-футболист Зенита обвиняет себя и других в том, что они не могут донести свою точку зрения до российских властей во главе с Владимиром Путиным. По мнению Денисова, он ничего не сможет изменить в этой ситуации. Всему русскому народу нужно подняться, чтобы остановить ужас, который происходит в Украине.

"В том, что разрешилась эта ситуация. Мы не можем донести до правительства нашу точку зрения. Я полностью убежден, что это неправильно, но не говорю этого. Только сегодня. Но оттого, что я буду говорить, что это неправильно, ничего не изменится. Если будут говорить тысячи, миллион – тоже ничего не изменится. Только когда все 150 миллионов будут понимать, что это неправильно, тогда что-то изменится. Если наша страна зашла туда, то это наша общая вина", – ответил бывший опорник.

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