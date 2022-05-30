Щедрый выбор для Ярмоленко

Информация журналиста Игоря Бурбаса несколько отличается от слов, которые говорил агент футболиста Вадима Шаблия. Представитель сообщает, что приоритетным вариантом продолжения карьеры украинца есть солнечная Турция.

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Бурбас говорит об Англии. Вроде бы лидером сборной Украины интересуются сразу два английских клуба. О каких именно командах АПЛ идет речь пока неизвестно.

Также в своем составе видят Ярмоленко клубы Ла Лиги, МЛС и Саудовской Аравии. Что касается испанского чемпионата, то футболистом интересуется Севилья.

Свой выбор Андрей совершит после матчей сборной Украины. Национальную команду ждет насыщенный первый месяц лета. В настоящее время Ярмоленко сконцентрирован исключительно на выступлениях главной команды страны.

Также украинцы хотят подписать представители Ла Лиги, МЛС и Саудовской Аравии. Окончательный выбор будет делать Ярмоленко уже после июньских матчей сборной Украины. Сейчас он предпочитает концентрировать свое внимание исключительно на выступлениях национальной команды,

– говорит журналист.

Ярмоленко вместе со сборной отправился в Глазго, где Украина 1 июня сыграет в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. В случае победы "сине-желтые" проведут встречу против Уэльса (5 июня). Это сражение за путевку на Мундиаль станет финальным для подопечных Александра Петракова. Недавно Андрей заверил, что украинские футболисты сделают все возможное, чтобы вывести команду в Катар, но не дал никаких гарантий.

Дороги Ярмоленко и Вест Хэма разошлись

Четыре года Андрей отдал английскому клубу. Однако за этот период так и не стал язвительной персоной в команде. Ярмоленко в большинстве своем выходил из замены и играл за вторую команду "молотобойцев".

В середине мая стало известно, что украинец покидает команду по истечении контракта, истекающего 30 июня 2022 года. Клуб не садился за круглый стол, чтобы продлить соглашение с правым вингером.

27 мая Вест Хэм официально простился с Ярмоленко, который поблагодарил болельщиков команды еще после последнего домашнего матча в сезоне-2021/2022.

В прошедшем сезоне украинский легионер провел 33 поединка, в которых забил 3 гола и сделал такое же количество результативных ассистов.

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Андрей Ярмоленко будет определяться со своим клубным будущим после матчей за сборную. До этого лидер национальной команды предпочитает концентрировать внимание на плей-офф в ЧМ и играх Лиги наций.

Приоритет украинца – это остаться в Англии, где комфортно семье и он еще не сказал своего последнего слова. Такой вариант очень вероятен, есть конкретика со стороны двух представителей АПЛ.

Среди прочего – это предложения по испанской Примере и американской МЛС. Среди наиболее экзотического – приглашение из Саудовской Аравии.

А в какую сторону на месте Ярмолы смотрели бы вы?