Ярмоленко: Я серьезно задумывался о возвращении в Динамо

Матч против Манчестер Сити стал последним для Андрея Ярмоленко перед болельщиками Вест Хэма. После поединка украинец с флагом родной страны и семьей трогательно простился с английскими фанатами.

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В последнем туре "молотобойцев" сыграют на выезде против Брайтона (22 мая). Правый вингер рассказал о планах, которые строил до 24 февраля. Футболист не исключал своего возвращения в Динамо, был на связи с президентом клуба и командой. Однако полномасштабное нападение России на Украину изменило планы игрока.

Андрей назвал Динамо тем клубом, в котором хотел бы закончить свою футбольную карьеру.

Динамо? Я скажу так: до войны я серьезно задумывался о возвращении в Динамо Киев. Я в связи с президентом клуба, с игроками. Это самая родная команда для меня. Конечно, если говорить о завершении карьеры, то мне хотелось бы завершить выступления в Киеве,

– сказал Ярмоленко.

"Я соскучился по тому, чтобы играть по два матча в неделю"

В настоящее время Ярмоленко чувствует в себе силы, чтобы продолжать выступать на высоком уровне. Андрей хочет в новом клубе получать больше практики, но в Вест Хэме его игровое время было скудным.

"Но пока у меня есть здоровье и силы, я хочу играть на высоком уровне. И сейчас никто не знает, будет ли у нас вообще чемпионат. В Украине о футболе сейчас не думают. Я хочу вернуться, но у меня есть кар' еру, и лет осталось не так много. Я хочу насладиться футболом, хочу поиграть. Последние годы я не так часто играю. И я соскучился по тому, чтобы играть по два матча в неделю", – ответил игрок.

Подробности. Контракт Ярмоленко с Вест Хэмом заканчивается 30 июня 2022 года.

Уже после 22 мая Андрей Ярмоленко отправится в расположение сборной Украины, с которой он попытается пробиться на Мундиаль в Катар. Для начала нужно обыграть Шотландию (1 июня), а уже 5 июня одолеть Уэльс.

Карьера Андрея Ярмоленко в столице Украины