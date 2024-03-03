Валенсия – Реал 2:2

Голы: Дуро, 27, Яремчук, 30 – Винисиус, 45+3, 76.

В чемпионате Испании в эти выходные проходят матчи 27 тура Ла Лиги. В центральной встрече уикенда действующий лидер турнирной таблицы Реал играл на выезде против Валенсии, пишет 24 канал.

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Яремчук огорчил Лунина

Игра была интересна украинцу прежде всего из-за возможной дуэли между Андреем Луниным и Романом Яремчуком. К счастью, оба игрока вышли в основе своих команд.

Валенсия отдала игровую инициативу, но по ударам в створ не уступала мадридцам. При этом реализация у подопечных Барахи была куда лучше, что вылилось в два гола уже в первом тайме.

Сначала Дуро удачно подставился под прострел Переса с фланга. А чуть позже свою возможность не упустил Яремчук. Украинец перехватил катастрофический пас Карвахаля назад, обошел Лунина и поразил пустые ворота.

Камбэк Реала

Для Романа это был третий гол в Ла Лиге в текущем сезоне. В целом же Яремчук провел на поле 57 минут и, кроме гола, заработал предупреждение. Еще до перерыва Реал отыграл один мяч усилиями Винисиуса, который удачно замкнул прострел от Родриго.

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В дальнейшем Реал владел инициативой, но и у соперника был момент. Лопес в упор расстреливал ворота Лунина, но Андрей выполнил важный сейв. А ближе к финалу игры мадридцы таки сравняли счет.

Дубль на свой счет записал Винисиус, на этот раз бразилец забил с навеса от Браима Диаса. Вырвать победу Реал так и не смог, что дает шанс Жироне на сокращение отставания.

Турнирная таблица Ла Лиги