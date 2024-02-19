Соглашение с бельгийским клубом у Романа Яремчука действует до 30 июня 2026 года, однако "сине-черные" не рассчитывают на украинца. Он также уже привык к Испании и хотел бы продолжить свою карьеру в команде Рубена Барахи.

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Валенсия хочет оставить Яремчука

Сообщается, что Валенсия заинтересована в продолжении сотрудничества с 28-летним форвардом. Она готова рассмотреть возможность очередной аренды или даже трансфера Романа Яремчука, но для этого Брюгге должен быть открытым к переговорам и значительно снизить финансовые запросы, которые сейчас составляют 17 миллионов евро.

В испанском клубе считают, что оставить украинца будет сложно именно из-за высокой цены вероятного трансфера. Однако, в Валенсии очень довольны прогрессом Романа Яремчука и его нынешней формой.

Отмечается, что летом "летучие мыши" попытаются подписать еще одного нападающего Рафу Мира из Севильи, однако это не будет иметь влияния на будущее Романа Яремчука, ведь Валенсия считает их совместимыми и хочет иметь в своем составе обоих футболистов.

Справка. В сезоне-2023/2024 Яремчук сыграл 21 матч за Валенсию во всех турнирах, в которых он забил 3 гола. Следующий матч "летучие мыши" сыграют 24 февраля на выезде против Гранады. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.