Команда Карло Анчеллоти усилиями Джуда Беллингема в компенсированное время забила гол в ворота Валенсии. Однако арбитр матча за несколько секунд до взятия ворот дал финальный свисток.

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Скандальный арбитр получил наказание

Противоречивое решение испанского судьи Хесуса Хиль Мансано вызвало волну критики со стороны тренерского штаба и игроков "королевского клуба". Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что такой случай впервые произошел в его практике.

По сообщению испанских СМИ, Мансано временно отстранили от судейства на ближайшие матчи Ла Лиги. Конкретные сроки пока не сообщаются.

Отметим, что испанец во время матча Валенсия – Реал (2:2) дал разыграть угловой удар на 9-й компенсированной минуте. В момент подачи Диаса в штрафную площадку, когда мяч был в воздухе, Мансано дал свисток о завершении встречи. После этого судья удалил автора гола Беллингема.