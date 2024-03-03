"Королевский клуб" сумел избежать поражения на "Месталье" (2:2), отыграв гандикап в два мяча. Впрочем, команда Лунина вполне могла рассчитывать на три заработанных очка, сообщает 24 Канал.

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Странное решение судьи в пользу Валенсии

В первом тайме Валенсия усилиями Уго Дуро и Романа Яремчука повела в счете. "Сливочные" ответили дублем бразильца Винисиуса Жуниора, который забил по голу в каждом тайме.

Кульминация битвы наступила в компенсированное арбитром время. Из-за остановки во втором тайме судья добавил семь минут, но по факту команды сыграли больше.

На 9-й добавленной минуте Джуд Беллингем забил победный гол. Однако за мгновение до этого, когда мяч был в воздухе, рефери дал финальный свисток.

Сразу же к судье подбежали все игроки Реала, в том числе Лунин. Автор отмененного гола Беллингем эмоционально пытался объяснить арбитру ошибочность его решения. За это англичанин увидел перед собой красную карточку.

Видео отмененного гола Беллингема

Карло Анчелотти был категоричным в комментарии скандального эпизода. Самый титулованный тренер мира заявил, что в его практике такое случилось впервые.

Говорить особо не о чем, это что-то беспрецедентное. Мы выиграли подбор, владели мячом, и игра должна была закончиться тогда, когда мячом завладела бы Валенсия. Я впервые с таким сталкиваюсь, больше нечего добавить,

– сказал Анчелотти в комментарии AS.

Турнирное положение команд