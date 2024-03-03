В субботу, 2 марта, в рамках 27-го тура чемпионата Испании Валенсия сыграла в боевую ничью с Реалом (2:2). Концовка яркого поединка запомнилась не только скандальным моментом с отмененным голом, но и жуткой травмой игрока "летучих мышей", пишет 24 Канал.
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Защитнику Валенсии изуродовали колено
На 87-й минуте матча хавбек "сливочных" Орельен Тчуамени в борьбе за мяч упал на защитника Валенсии Муктара Диакаби. В результате падения колено гвинейского легионера "летучих мышей" неестественно вывернулось. Футболиста вынесли на носилках с поля и сразу заменили. Очевидно, что Диакаби надолго выбыл из состава Валенсии.
Видео страшной травмы Диакаби
Главный тренер Валенсии Рубен Бараха прокомментировал травму своего футболиста.
Диакаби – худшая новость вечера. Посмотрим, что произойдет. Иногда понимаешь, что есть вещи, которые невозможно контролировать. Жесты игроков были очень яркими. Будем надеяться, что травм будет меньше,
– цитирует Бараху испанское издание Marca.
Что известно о Диакаби
- Муктар Диакаби родился 19 декабря 1996 года во французском городе Вандом. Футболом начал заниматься в академиях Верту, Нанта и Лиона.
- В 2016 году дебютировал во французской Лиге 1 за Лион. За "ткачей" центральный защитник отыграл 55 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
- Результативным защитником заинтересовалась Валенсия, которая в 2018 году приобрела Диакаби за 15 миллионов евро. В первом же сезоне стал обладателем Кубка Испании.
- За это время гвинеец сыграл за "летучих мышей" 176 матчей, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.
- Диакаби играл за юношескую и молодежную сборные Франции. В 2022 году принял приглашение выступать за Гвинею. В настоящее время сыграл 9 матчей (1 гол) за африканскую сборную.