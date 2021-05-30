Яремчук не сыграет против Северной Ирландии, – СМИ

30 мая 2021 , 15:26
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Сборная Украины продолжает готовиться к чемпионату Европы-2020. Впереди у команды Андрея Шевченко два спарринга против Северной Ирландии и Кипра.

Яремчук работает без мяча

В поединке против Северной Ирландии, который уже 3 июня состоится в Днепре, может не сыграть основной нападающий Роман Яремчук.

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Сообщается, что после приезда в сборную форвард Гента занимается по индивидуальной программе. Яремчук работает без мяча и ограничивается индивидуальными пробежками.

Тренерский и медицинский штаб рассчитывают, что вскоре нападающий приступит к работе в общей группе.

Товарищеский поединок Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня. Начало игры в 21:45.
Автор: Михайло Гема