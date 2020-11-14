Яремчук может продолжить карьеру в составе чемпиона Бельгии
Руководство "Брюгге" рассматривает возможность подписания 24-летнего украинского форварда "Гента" Романа Яремчука.
По информации Voetbal Belgie, в трансфере Яремчука лично заинтересован главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман.
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"Брюгге" попытается подписать Яремчука уже зимой. Контракт Яремчука с" Гентом " действителен до лета 2023 года.
"Брюгге" хотел подписать Яремчука летом
В летнее трансферное окно Яремчук мог сменить клуб в чемпионате Бельгии. "Брюгге" серьезно интересовался игроком сборной Украины, но стороны не сумели прийти к общему согласию.
Яремчук тоже заинтересовался таким предложением. Насколько серьезными были переговоры пока не сообщается. Добавим, что за "Брюгге" выступает украинский защитник Эдуард Соболь.
Конфликт Яремчука и уже экснаставника " Гента"
- 30 августа "Гент" минимально обыграл "Мехелен". После матча Яремчук остался недоволен игрой команды. В частности, украинский футболист заявил, что "Гент" играет, как команда из второго дивизиона.
- Это не понравилось тренеру Ласло Белене. Он заявил, что Яремчуку следует подыскать другую команду.
- Также слова игрока сборной Украины прокомментировал защитник "Гента" Алессио Кастро-Монтес. Он считает такое высказывание в адрес команды слишком грубым и неправильным.
- Впоследствии стало известно, что конфликт улажен, о чем заявлял Белени. Однако Яремчук не попал в заявку на матч против "Эйпена" (1:2). Белени объяснил это усталостью Романа после вызова в сборную Украины.
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