Руководство "Брюгге" рассматривает возможность подписания 24-летнего украинского форварда "Гента" Романа Яремчука.

По информации Voetbal Belgie, в трансфере Яремчука лично заинтересован главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман.

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"Брюгге" попытается подписать Яремчука уже зимой. Контракт Яремчука с" Гентом " действителен до лета 2023 года.

"Брюгге" хотел подписать Яремчука летом

В летнее трансферное окно Яремчук мог сменить клуб в чемпионате Бельгии. "Брюгге" серьезно интересовался игроком сборной Украины, но стороны не сумели прийти к общему согласию.

Яремчук тоже заинтересовался таким предложением. Насколько серьезными были переговоры пока не сообщается. Добавим, что за "Брюгге" выступает украинский защитник Эдуард Соболь.

Конфликт Яремчука и уже экснаставника " Гента"