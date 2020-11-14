Яремчук може продовжити кар'єру в складі чемпіона Бельгії
Керівництво "Брюгге" розглядає можливість підписання 24-річного українського форварда "Генту" Романа Яремчука.
За інформацією Voetbal Belgie, в трансфері Яремчука особисто зацікавлений головний тренер "Брюгге" Філіпп Клеман.
Дивіться також Яремчук красивим голом врятував "Гент" від поразки "Андерлехту": відео
"Брюгге" спробує підписати Яремчука вже взимку. Контракт Яремчука з "Гентом" дійсний до літа 2023 року.
"Брюгге" хотів підписати Яремчука влітку
У літнє трансферне вікно Яремчук міг змінити клуб у чемпіонаті Бельгії. "Брюгге" серйозно цікавився гравцем збірної України, але сторони не зуміли дійти до спільної згоди.
Яремчук теж зацікавився такою пропозицією. Наскільки серйозними були перемовини наразі не повідомляється. Додамо, що за "Брюгге" виступає український захисник Едуард Соболь.
Конфлікт Яремчука та вже екснаставника "Гента"
- 30 серпня "Гент" мінімально обіграв "Мехелен". Після матчу Яремчук залишився незадоволений грою команди. Зокрема, український футболіст заявив, що "Гент" грає, як команда з другого дивізіону.
- Це не сподобалося тренеру Ласло Белені. Він заявив, що Яремчуку слід підшукати іншу команду.
- Також слова гравця збірної України прокоментував захисник "Гента" Алессіо Кастро-Монтес. Він вважає таке висловлювання на адресу команди занадто грубим та неправильним.
- Згодом стало відомо, що конфлікт залагоджено, про що заявляв Белені. Однак Яремчук не потрапив у заявку на матч проти "Ейпена" (1:2). Белені пояснив це втомою Романа після виклику в збірну України.
Поділитися новиною