Керівництво "Брюгге" розглядає можливість підписання 24-річного українського форварда "Генту" Романа Яремчука.

За інформацією Voetbal Belgie, в трансфері Яремчука особисто зацікавлений головний тренер "Брюгге" Філіпп Клеман.

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"Брюгге" спробує підписати Яремчука вже взимку. Контракт Яремчука з "Гентом" дійсний до літа 2023 року.

"Брюгге" хотів підписати Яремчука влітку

У літнє трансферне вікно Яремчук міг змінити клуб у чемпіонаті Бельгії. "Брюгге" серйозно цікавився гравцем збірної України, але сторони не зуміли дійти до спільної згоди.

Яремчук теж зацікавився такою пропозицією. Наскільки серйозними були перемовини наразі не повідомляється. Додамо, що за "Брюгге" виступає український захисник Едуард Соболь.

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