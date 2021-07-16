В Японии госпитализировали участника Олимпийских игр: что произошло со спортсменом

Спортсмены из разных стран начали прибывать в Токио (Япония), где состоятся Летние Олимпийские игры-2020. Спортсмены обязаны сдавать ПЦР-тест на коронавирус. После одного положительного теста госпитализировали атлета из Нигерии.

Спортсмена госпитализировали из-за хронических болезней

Член олимпийской делегации Нигерии, прибывшей на Игры в Токио, сдал положительный тест на коронавирус.

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По данным телеканала Asahi TV, инфекцию обнаружили у 60-летнего мужчины сразу после прилета в Японию.

Его доставили в больницу несмотря на то, что болезнь протекает в легкой форме. Сообщается, что решение принято из-за наличия у мужчины хронических заболеваний и возраста.

Коронавирус на Олимпиаде

Проведение Олимпийских игр в Токио оказалось под шквалом критики из-за новых случаев заражения коронавирусом в Японии.

Активисты требовали отменить или перенести Олимпиаду и даже создали петицию.

Однако организаторы Игр в Токио решили провести Олимпиаду с 23 июля по 8 августа. Игры состоятся при чрезвычайном положении.

Перед стартом Олимпийских игр произошла вспышка коронавируса. COVID-19 был обнаружен у персонала отеля, где будет проживать сборная Бразилии по дзюдо. Никто из спортсменов не заразился.

Также оргкомитет объявил о положительном тесте на коронавирус у одного иностранного спортсмена, прибывшего в Японию. Теперь спортсмен должен будет пройти 14-дневный карантин.

Впервые перед Олимпиадой госпитализирован из-за коронавируса участник иностранной олимпийской делегации.