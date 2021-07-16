Спортсмена госпитализировали из-за хронических болезней

Член олимпийской делегации Нигерии, прибывшей на Игры в Токио, сдал положительный тест на коронавирус.

Кстати Не такими я представляла Олимпийские игры, – украинку удерживают на изоляции в Японии

По данным телеканала Asahi TV, инфекцию обнаружили у 60-летнего мужчины сразу после прилета в Японию.

Его доставили в больницу несмотря на то, что болезнь протекает в легкой форме. Сообщается, что решение принято из-за наличия у мужчины хронических заболеваний и возраста.

Впервые перед Олимпиадой госпитализирован из-за коронавируса участник иностранной олимпийской делегации.

Коронавирус на Олимпиаде