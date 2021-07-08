Сложные соревнования для спортсменов

Олимпийские игры на этот раз все же состоятся. Соревнования уже однажды переносились с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, которая до сих пор держит в напряжении человечество. Однако не все так просто.

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Как сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, власти страны ввели чрезвычайное положение в начале января из-за COVID-19. Ожидалось, что темпы заболеваемости спадут, поэтому соревнования состоятся уже при облегченных условиях. Но в Японии было принято решение продлить чрезвычайное положение до завершения Олимпийских игр, а точнее даже до 22 августа.

Такое решение они приняли из-за того, что в мире набирают обороты распространения новые штаммы коронавируса.

Необходимо принять более жесткие меры, чтобы предотвратить еще один общенациональный карантин. А также, принимая во внимание влияние других штаммов коронавируса,

– сказал Ёсихидэ Суга.

Перед этим в стране даже позволили провести главные соревнования в жизни каждого спортсмена со зрителями на трибунах. Теперь неизвестно, как такие условия повлияют на присутствие болельщиков. Сам Ёсихидэ Суга тоже не раскрывал деталей.

Обратите внимание! Олимпийские игры в Токио воочию смогут увидеть только жители Японии. Трибуны могут быть заполнены лишь на 50% (ориентировочно – более 10 тысяч фанатов).