Инфицированные работники не контактировали со спортсменами

В отеле, где проживают участники Олимпиады-2020 из сборной Бразилии, произошла вспышка коронавируса.

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Как минимум 8 сотрудников отеля в Хамамацу, где остановились бразильские дзюдоисты, сдали положительные тесты на коронавирус.

По словам представителей органов здравоохранения города, проверка сотрудников прошла до приезда бразильской делегации в составе около 30 человек.

Инфицированные сотрудники не контактировали со спортсменами.

С дзюдоистами работают только те, у кого есть отрицательный тест. Мы объяснили команде, что только здоровые работники находятся в "пузыре",

– отметил спортивный чиновник Хамамацу Есинобу Савада.

Первое заражение спортсмена

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявил, что у одного иностранного спортсмена, который прибыл в Японию для участия в Олимпийских играх, тест на коронавирус дал положительный результат.

Теперь спортсмен должен будет пройти 14-дневный карантин. Вид спорта и страна не уточняются.

Сообщается, что инфицированный человек еще не заезжал в Олимпийскую деревню. В то же время это первый случай положительного теста на COVID-19 среди атлетов, которые должны там разместиться.