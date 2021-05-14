Олимпиада под вопросом

По состоянию на 14 мая онлайн-петиция против Олимпиады набрала уже более 351 тысячи подписей от местных людей. Ее организатор Кэндзи Уцуномия призвал чиновников определиться относительно будущего Олимпийских игр.

Интересно узнать Участников Олимпиады в Токио будут тестировать на коронавирус ежедневно

Бывший претендент на место губернатора Токио создал эту петицию в начале мая. Уже за первые два дня ее подписали 200 тысяч японцев.

Опросы постоянно показывают, что японские жители против проведения Олимпиады, которая должна стартовать 23 июля 2021 года. Японцы требуют у властей переноса соревнований на более поздний срок или вообще их отмены.

Он призвал губернатора Токио Юрико Койке попросить Международный олимпийский комитет (МОК), его президента Томаса Баха и президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу отменить Игры: "Я думаю, что Олимпийские игры на этот раз касающиеся того, мы ставим приоритет на жизнь или на церемонию и событие, которое называется Олимпиадой".

Автор петиции утверждает, что проведение Игр лишь обострит распространение коронавируса в столице Японии. А сами спортсмены не смогут показать лучшие результаты из-за постоянных ограничений и психологического давления.

Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. На Паралимпийских играх спортсмены будут соревноваться за награды с 24 августа по 5 сентября 2021 года.