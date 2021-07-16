Спортсмена госпіталізували через хронічні хвороби

Член олімпійської делегації Нігерії, яка прибула на Ігри у Токіо, здав позитивний тест на коронавірус.

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За даними телеканалу Asahi TV, інфекцію виявили у 60-річного чоловіка одразу після прильоту в Японію.

Його доставили у лікарню попри те, що хвороба протікає у легкій формі. Повідомляється, що рішення прийнято через наявність у чоловіка хронічних захворювань та вік.

Вперше перед Олімпіадою госпіталізований через коронавірус учасник іноземної олімпійської делегації.

Коронавірус на Олімпіаді