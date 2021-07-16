Спортсмена госпіталізували через хронічні хвороби
Член олімпійської делегації Нігерії, яка прибула на Ігри у Токіо, здав позитивний тест на коронавірус.
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За даними телеканалу Asahi TV, інфекцію виявили у 60-річного чоловіка одразу після прильоту в Японію.
Його доставили у лікарню попри те, що хвороба протікає у легкій формі. Повідомляється, що рішення прийнято через наявність у чоловіка хронічних захворювань та вік.
Коронавірус на Олімпіаді
- Проведення Олімпійських ігор у Токіо опинилося під шквалом критики через нові випадки зараженням коронавірусом у Японії.
- Активісти вимагали скасувати або перенести Олімпіаду та навіть створили петицію.
- Однак організатори Ігор у Токіо вирішили провести Олімпіаду з 23 липня до 8 серпня. Ігри відбудуться за надзвичайного стану.
- Перед стартом Олімпійських ігор стався спалах коронавірусу. COVID-19 був виявлений у персоналу готелю, де проживатиме збірна Бразилії з дзюдо. Ніхто зі спортсменів не заразився.
- Також Оргкомітет оголосив про позитивний тест на коронавірус в одного іноземного спортсмена, який прибув до Японії. Тепер спортсмен повинен буде пройти 14-денний карантин.