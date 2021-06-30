В Японии будут отслеживать соцсети спортсменов за язык вражды

В Японии перед Олимпийскими играми-2020 планируют защитить спортсменов от языка вражды в социальных сетях. Олимпийский комитет Японии хочет отслеживать хейт в соцсетях спортсменов.

Япония хочет защитить олимпийцев

Олимпийский комитет планирует создать специальную группу для отслеживания соцсетей спортсменов. Таким образом комитет хочет защитить их от возможных негативных комментариев.

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Под наблюдением будут онлайн-страницы японских олимпийцев. Если группа обнаружит слишком оскорбительные обращения к спортсменам, информация будет передаваться следственным органам.

В Японии опасаются, что атлеты могут попасть под резкую критику в связи с решением участвовать в Олимпиаде на фоне пандемии коронавируса.

В Японии остается напряженной ситуация с пандемией коронавируса. Многие жители Японии выступают о переносе или отмене Олимпийских игр в Токио.

Там даже создали онлайн-петицию, которая набрала сотни тысяч подписей. Однако японские чиновники уверяют, что Олимпиада-2020 состоится вовремя.

Как спорт борется с хейтом

Весной 2021 года в Англии футбольные клубы и организации несколько дней бойкотировали соцсети.

Идея бойкота соцсетей возникла после того, как футболисты Ливерпуля подверглись расизму после первого матча в 1/4 финале Лиги чемпионов с Реалом.

Под постами Трента Александера-Арнольда и Наби Кейта в инстаграме появились многочисленные комментарии с эмодзи в виде обезьяны. Бойкот соцсетей поддержал УЕФА.

К более радикальным действиям перешли в Челси. Лондонский клуб на 10 лет запретил фанату посещать матчи за дискриминационное поведение в социальных сетях.

Летние Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа.