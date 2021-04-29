Президент УЕФА поддержал бойкот

С 30 апреля по 3 мая в соцсетях УЕФА не будет появляться новых сообщений. Инициативу поддержал президент УЕФА Александер Чеферин.

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Чеферин отметил, что футболу пора выступить против расизма и дискриминации.

Были случаи оскорблений как на поле, так и в социальных сетях. Это неприемлемо и должно быть прекращено с помощью властей, а также крупных социальных сетей. Опасно позволять культуре ненависти безнаказанно расти, не только для футбола, но и для общества в целом,

– сказал Чеферин.

Президент УЕФА призвал футболистов, клубы и национальные ассоциации подавать официальные жалобы, когда игроки, тренеры, судьи или официальные лица становятся жертвами неприемлемых твитов или сообщений.

"Довольно терпеть этих трусов, которые прячутся за своей анонимностью, чтобы извергать свою ядовитую идеологию", – заявил Чеферин.

Кто и почему бойкотирует соцсети

Организации в английском футболе – Футбольная ассоциация Англии (FA), АПЛ, Чемпионшип, Ассоциация профессиональных футболистов, женские футбольные лиги объявили о намерении бойкотировать социальные сети. Об этом сообщает Goal.com.

Таким образом участники акции хотят "искоренить ненависть в интернете, подчеркнув важность образования людей в продолжающейся борьбе с дискриминацией".

Правительство Великобритании призвали ужесточить законодательство с помощью нормативного акта о безопасности в сети.

Идея бойкотировать соцсети возникла после того, как футболисты Ливерпуля подверглись расизму после первого матча в 1/4 финале Лиги чемпионов с Реалом.

Под постами защитника Трента Александера-Арнольда и полузащитника Наби Кейта в инстаграме появились многочисленные комментарии с эмодзи в виде обезьяны. Ливерпуль встал на защиту своих игроков, а фейсбук вроде бы обещал провести расследование.

Следует отметить, что расизму подвергались не только игроки Ливерпуля, но и Челси и других клубов.

Никаких реальных последствий для преступников нет

Эдлин Джон, директор FA по международным и корпоративным отношениям и партнерству по вопросам равенства, разнообразия и интеграции, отметил, что преступники не отвечают за свои действия.

То, что люди в английском футболе и в обществе в целом ежедневно подвергаются дискриминации в интернете, просто недопустимо, особенно потому, что никаких реальных последствий для преступников нет,

– сказал Джон.

Он призвал компании, управляющие соцсетями, принять необходимые меры, чтобы решить проблему.

Генеральный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил, что бойкот соцсетей нужен, чтобы компании прилагали больше усилий для искоренения расизма.

"Расизм недопустим ни в какой форме, а оскорбления игроков, которые мы наблюдаем в соцсетях, должны прекратиться. АПЛ и клубы поддерживают английский футбол в организации этого бойкота с целью подчеркнуть, что компаниям нужно больше делать для искоренения расовой ненависти в их соцсетях.

Мы хотим увидеть значительные улучшения в этом вопросе. Футбол объединяет различные сообщества и культуры, все слои общества, и это разнообразие усиливает конкуренцию", – отметил Мастерс.

Бойкот начнется 30 апреля в 12:00 и завершится 3 мая в 9:00.