В обществе не может быть места любой форме дискриминации

Неназванный фанат Челси публиковал в соцсетях антисемитские высказывания. После собственного расследования "синие" исключили болельщика из клуба на 10 лет.

Стоящее Жестокое наказание: УЕФА дисквалифицировала игрока Славии на 10 матчей за расизм

Фанату запретили посещать матчи лондонской команды.

Ни в нашей игре, ни в нашем обществе не может быть места для расизма, антисемитизма, гомофобии, сексизму или любой форме дискриминации. В спорте, как и в обществе в целом, нужно создать такую среду в соцсетях, в которой дискриминационные действия в интернете точно так же неприемлемы, как и на улице,

– говорится в заявлении Челси.

Заметим, что в Великобритании продолжается активная борьба с дискриминацией в социальных сетях.

Организации в английском футболе – Футбольная ассоциация Англии (FA), АПЛ, Чемпионшип, Ассоциация профессиональных футболистов, женские футбольные лиги, бойкотируют социальные сети с 30 апреля до 3 мая.

К бойкоту присоединились УЕФА, ФИФА, Международная федерация тенниса (ITF) и другие организации.

Челси борется с дискриминацией

Что касается Челси, то лондонский клуб имеет немалый опыт в борьбе с дискриминацией со стороны собственных фанатов.

В 2018 году Челси отстранил четырех болельщиков от посещения матчей на "Стэмфорд Бридж" за расистский скандал в игре с Манчестер Сити.

Тогда в 16 туре чемпионата Англии на матче Челси с Манчестер Сити болельщики лондонского клуба сделали расистские высказывания в адрес игрока гостей Рахима Стерлинга.

В 2019 году болельщики "синих" оскорбили нападающего Ливерпуля Мохамеда Салаха. В интернете появилось видео, как шесть фанатов Челси скандируют "Салах-террорист" в одном из баров.

Челси идентифицировал трех человек и не позволил им посетить матч Лиги Европы с чешской Славией.