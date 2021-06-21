Мощный состав на Олимпиаде-2020

Украинская сборная по теннису будет представлена ​​мощным составом. Капитан команды Михаил Филимонов прокомментировал будущее участие в Токио.

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Украинская команда уже получила два подтверждения квалификации для лучших теннисисток Украины Элина Свитолиной и Марты Костюк. До конца июня также наша команда получит информацию о попадании на турнир сестер Киченок и Катарины Завацкой.

Теннисистки будут соревноваться на Олимпиаде-2020 в Токио с 24 июня по 1 августа.