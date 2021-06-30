Япония хочет защитить олимпийцев
Олимпийский комитет планирует создать специальную группу для отслеживания соцсетей спортсменов. Таким образом комитет хочет защитить их от возможных негативных комментариев.
Стоит внимания Во главе со Свитолиной: пять украинских теннисисток сыграют за Украину на Олимпиаде-2020
Под наблюдением будут онлайн-страницы японских олимпийцев. Если группа обнаружит слишком оскорбительные обращения к спортсменам, информация будет передаваться следственным органам.
В Японии опасаются, что атлеты могут попасть под резкую критику в связи с решением участвовать в Олимпиаде на фоне пандемии коронавируса.
- В Японии остается напряженной ситуация с пандемией коронавируса. Многие жители Японии выступают о переносе или отмене Олимпийских игр в Токио.
- Там даже создали онлайн-петицию, которая набрала сотни тысяч подписей. Однако японские чиновники уверяют, что Олимпиада-2020 состоится вовремя.
Как спорт борется с хейтом
- Весной 2021 года в Англии футбольные клубы и организации несколько дней бойкотировали соцсети.
- Идея бойкота соцсетей возникла после того, как футболисты Ливерпуля подверглись расизму после первого матча в 1/4 финале Лиги чемпионов с Реалом.
- Под постами Трента Александера-Арнольда и Наби Кейта в инстаграме появились многочисленные комментарии с эмодзи в виде обезьяны. Бойкот соцсетей поддержал УЕФА.
- К более радикальным действиям перешли в Челси. Лондонский клуб на 10 лет запретил фанату посещать матчи за дискриминационное поведение в социальных сетях.