Япония хочет защитить олимпийцев

Олимпийский комитет планирует создать специальную группу для отслеживания соцсетей спортсменов. Таким образом комитет хочет защитить их от возможных негативных комментариев.

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Под наблюдением будут онлайн-страницы японских олимпийцев. Если группа обнаружит слишком оскорбительные обращения к спортсменам, информация будет передаваться следственным органам.

В Японии опасаются, что атлеты могут попасть под резкую критику в связи с решением участвовать в Олимпиаде на фоне пандемии коронавируса.

В Японии остается напряженной ситуация с пандемией коронавируса. Многие жители Японии выступают о переносе или отмене Олимпийских игр в Токио.

Там даже создали онлайн-петицию, которая набрала сотни тысяч подписей. Однако японские чиновники уверяют, что Олимпиада-2020 состоится вовремя.

Летние Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа.

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