Український боксер Василь Ломаченко вважає, що у нього є дві переваги над Теофімо Лопесом, які приведуть його до перемоги. Перше, це боксерський інтелект, а друге – батько, який є тренером українця.

Ломаченко вважає, що цього буде достатньо для перемоги над американцем, повідомляє Sports Yahoo.

Оце так: Лопес чи "брат у Христі": Редкач зробив скандальне опитування про бій Ломаченка – фото

Дві переваги українця

Ломаченко обіцяє, що спробує покарати Лопеса, але ще не знає, як йому це вдасться. Ніхто не може передбачити, як піде бій. Як тільки випаде на ринзі чудова нагода це зробити, він скористається цим.

Українець був щедрим на компліменти у сторону свого батька, та називає його генієм, який розуміє, що потрібно робити, щоб здобути у цьому поєдинку перемогу.

Ломаченко-старший добре розбирається у фізіології, філософії та боксі. Він розуміє, як набрати потрібні фізичні кондиції та як стратегічно підготувати до бою.

Те, що я можу робити на ринзі, це все заслуга батька,

– заявив Василь Ломаченко.

Ломаченко – Лопес: головне про бій